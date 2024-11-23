İstanbul'da 'Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi' Gerçekleşti

İstanbul'da 'Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi' Düzenlendi

İstanbul'da, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 'Özgürleştiren Sınırlar' temasıyla 'Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi' gerçekleştirildi. NUN Okulları Beykoz Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak açılış konuşması yaptı.

Dr. Esra Albayrak'tan Önemli Vurgular

Dr. Esra Albayrak, zirvenin bu yıl dördüncü kez düzenlendiğini belirterek, konunun önemi üzerine durdu. "Önümüzdeki on yıllara hazırlıklı olmamız gereken temaları inceledik. Eğitimdeki tüm paydaşlar için ortak anlayışın yol gösterici olmasını arzu ediyoruz," dedi.

Albayrak, teknolojik gelişmelerin insan ilişkilerini nasıl yeniden şekillendirdiğine dikkat çekerek, "İnsanı zaman ve mekanda tutan sabitler, belirsizlik yaratan bir akışkanlık kazandı. Bu durum, sınırların göreceleşmesine ve özgürlük kavramının yanlış tanımlanmasına neden oldu," şeklinde konuştu.

Bilişsel Sınırların Önemi

Albayrak, her 4 çocuktan 1'inin oyun oynamadığı zaman huzursuz hissettiğini vurgularken, "Bugün, her 10 çocuktan 4'ü dijital oyun oynamada sınırlarına uyamıyor. Yaklaşık üçte ikisi fazla oyun oynamaktan dolayı sorumluluklarını aksattıklarını düşünüyor," tespitinde bulundu.

Bu durumun, çocukların sınırlarını oluşturma ve bunları koruma konusunda ciddi bir rehberliğe ihtiyaç duyduğunu gösterdiğinin altını çizen Albayrak, öğretmenlerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiklerini ifade etti. Albayrak, "Öğretmenler, sınırlamaları anlayarak öğrencilerine uygun bir özgürlük ve disiplin dengesi sağlayan 'sınır mimarları' olmalıdır," dedi.

Zirvenin Devamı ve Katılımcılar

Gün boyunca devam edecek zirvede, Tunuslu yönetmen ve yazar Nacer Khemir ile Psikiyatrist Psikoterapist Kemal Sayar gibi birçok önemli katılımcı da yer alacak. Eğitimdeki sınırların yeniden anlam kazanması ve farklı bakış açıları kazanılması amacıyla düzenlenen zirve, katılımcılara ilham vermeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Esra Albayrak, NUN Eğitim ve Kültür Vakfınca "Özgürleştiren Sınırlar" temasıyla düzenlenen "Eğitimde 1 Adım Ötesi Zirvesi"ne katılarak konuşma yaptı.