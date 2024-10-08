İstanbul'da El Kaide Operasyonu: Bir Kişi Gözaltına Alındı

El Kaide'ye Yönelik Soruşturma

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik başlatılan İzmir merkezli bir soruşturma doğrultusunda, İstanbul'da bir zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Çalışmaları

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, silahlı terör örgütü El Kaide ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde, iki şüpheli için "yakalama kararı" çıkardı.

İstanbul'daki Operasyon

Bu karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman sağladığı tespit edilen bir kişiyi İstanbul'da yakaladı. Gözaltına alınan zanlının, jandarma tarafından yapılan işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Terör örgütü El Kaide'ye yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 1 kişi İstanbul'da gözaltına alındı.