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İstanbul'da Eski Baro Başkanı Tahir Elçi Anıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan polislere ve Tahir Elçi'ye adanan anma etkinliği Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:56
İstanbul'da Eski Baro Başkanı Tahir Elçi Anıldı

İstanbul'da Tahir Elçi İçin Anma Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 9 yıl önce iki polisin şehit olduğu terör saldırısının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitiren eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi için Bakırköy Adliyesi önünde anma etkinliği düzenlendi.

Meslektaşları, Elçi’yi Unutmadı

Adliye önünde bir araya gelen grup adına açıklama yapan avukat Eda Önal, her yıl olduğu gibi bu yıl da meslektaşları Tahir Elçi’yi anmak için toplandıklarını ifade etti. Önal, Tahir Elçi'nin katledilmesinin ardından etkin bir soruşturma yürütülemediğini belirtti.

Önal, şu sözleri dile getirdi: "Bizler başta Tahir Elçi olmak üzere, katledilen tüm meslektaşlarımızın onurlu yaşamlarını ve mücadelelerini miras olarak kabul etmiş ve bu yolda yürümeye karar vermiş avukatlarız. Tahir Elçi'yi, ödün vermeden yürüttüğü insan hakları, adalet ve onurlu avukat mücadelesiyle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Kendisini ve kendisi gibi mücadelede yitirdiğimiz diğer meslektaşlarımızın mücadelelerini sürdürmek konusunda söz veriyoruz."

Arkadaşları Unutmadı

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Tahir Elçi'nin arkadaşı Fırat Epözdemir de anma etkinliğinde bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından avukatlar, "Tahir Elçi ölümsüzdür" sloganları atarak, Elçi'nin fotoğrafları üzerine karanfil bıraktı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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