İstanbul'da Fırtına Ağaçları Devrildi: Bakırköy, Bağcılar, Şişli'de Hasar

İstanbul'da etkili fırtına Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçların devrilmesine yol açtı; Bakırköy'de 2 kadın hafif yaralandı, Bağcılar'da 2 araç zarar gördü.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 15:29
İstanbul'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İstanbul'da etkisini sürdüren şiddetli rüzgâr, kent genelinde ağaçların devrilmesine neden oldu. Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'deki olaylarda ekipler müdahale etti, bazı vatandaşlar ve araçlar zarar gördü.

Bakırköy

Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri önünde devrilen ağacın parçaları yoldan geçen iki kadının üzerine düştü. 2 kadın hafif yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde görev yapan itfaiye ekipleri devrilen ağacı parçalayarak kaldırdı.

Bağcılar

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2022 Sokak'ta kaldırımda bulunan bir ağaç rüzgârın etkisiyle devrildi ve park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı bildirilirken, araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli

Şişli Fulya Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli rüzgâr etkisiyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

