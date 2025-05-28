İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 10 Şüpheliden 8'i Tutuklandı

İstanbul'da Fuhuş İle Mücadelede Önemli Operasyon

İstanbul'da gerçekleştirilen eş zamanlı fuhuş operasyonu büyük bir başarı ile sonuçlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 8'i tutuklandı.

Fuhşa Zorlanan Kadınlar Kurtarıldı

Operasyon sırasında, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 4 kadın kurtarıldı. 1'i Türk, 3'ü Özbekistan uyruklu olan bu kadınlar, şüphelilerin evlilik vaadiyle Türkiye'ye getirdiği mağdurlar arasında yer aldı.

Detaylı Operasyon Süreci

Sürdürülen yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda, Sultanbeyli, Pendik, Ümraniye, Kartal, Tuzla ve Küçükçekmece gibi 11 farklı adrese 23 Mayıs sabahı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 14 cep telefonu, 14 sim kart, 37 fişek, 1 şarjör, 1 dizüstü bilgisayar, 1 harici disk ve 3 USB bellek ele geçirildi.

Adli Süreç ve Cezalar

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 8'i tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yabancı uyruklu 3 kadın, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Korsan Taksicilik İddiası

Operasyon sırasında yakalanan şüphelilerden 2'si, haklarındaki suçlamaları reddederek, fuhuş organizasyonuyla ilgilerinin olmadığını ve korsan taksici olduklarını iddia etti. Bu iddialar üzerine, şüphelilere korsan taksicilik suçundan toplam 138 bin lira idari para cezası uygulandı ve araçları trafikten men edildi.

İstanbul'da fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 4 kadın kurtarıldı.

İstanbul'da fuhuşla mücadele kapsamında gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklanırken, fuhşa zorlandıkları tespit edilen 4 kadın kurtarıldı.