İstanbul'da Gazze Dayanışma Gösterisi

Fatih'te Gazze'ye Destek Gösterisi

Gazze Dayanışma Platformu'na üye bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını kınamak amacıyla Fatih'te bir protesto düzenledi. Toplantı, Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirildi.

Kalabalık Kur'an Tilaveti ile Başladı

Protestoya katılan kalabalık, etkinliğe Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayarak, İsrail aleyhine sloganlar attı. "Siyonist katliam çetesinin karşısında, Lübnan halkının yanındayız" pankartı taşındı.

Açıklama ve Tepkiler

Grup adına açıklama yapan Murat Daras, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin İsrail'i desteklemesine tepki gösterdi. Daras, İsrail’in saldırılarının Müslüman coğrafyayı tehdit ettiğine vurgu yaparak, "İsrail, bizim coğrafyamızı kana bulamak için elinden geleni ardına koymuyor. Sadece Müslümanların değil, tüm dünyanın bu kanserden kurtulması gerekmektedir. Asıl meselemiz budur." şeklinde ifade etti.

Namaz ve Dua ile Sonuçlandı

Açıklamanın ardından katılımcılar, parkta yatsı namazı kılarak Gazze ve Lübnan halkı için dua etti. Protesto etkinliği, duaların ardından sona erdi.

Gazze Dayanışma Platformu üyesi bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını Fatih'te protesto etti.

Gazze Dayanışma Platformu üyesi bir grup, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını Fatih'te protesto etti.