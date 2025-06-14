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İstanbul'da Gazze İçin 48 Saat Sürecek Nöbet Eylemi Devam Ediyor

İstanbul'da düzenlenen 'Gazze için Nöbete Davet' eylemi, Gazze'nin direnişine destek amacıyla sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 23:14
İstanbul'da Gazze İçin 48 Saat Sürecek Nöbet Eylemi Devam Ediyor

İstanbul'da Gazze İçin 48 Saatlik Nöbet Eylemi

İstanbul'da Open Rafah grubu liderliğindeki "Gazze için Nöbete Davet" eylemi, ikinci gününde Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde sürüyor. Eylem, 48 saat boyunca devam edecek.

Sloganlar ve Talep

Akşam saatlerinde toplanan katılımcılar, "Her yer Gazze, her yer direniş" sloganları atarak, Gazze'ye uygulanan ablukanın sonlandırılmasını talep etti.

Özeroğlu'ndan Kritik Açıklama

Open Rafah Üyesi Namık Kemal Özeroğlu, Filistin'de süren soykırımın 617. gününde 55 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Özeroğlu, dünya genelinde vicdan sahibi insanların "Küresel Gazze Yürüyüşü" kapsamında Mısır'a doğru yol aldığını ifade etti.

Kaplan: Müslümanların Basireti ve Feraseti Sömürülmeye Çalışılıyor

Gazeteci-yazar Yusuf Kaplan, Gazze'nin küresel ölçekte gündeme geldiği bu dönemde Müslümanların direnç göstermesi gerektiğini vurgulayarak, "Gazze, teslim bayrağı çekmedi ve çekmeyecek" dedi.

Tülay Gökçimen: Nöbetlerimiz Devam Edecek

Yönetmen Tülay Gökçimen, Gazze halkının temel insani yardımlara ulaşması için sürekli nöbet tuttuklarını açıkladı ve "Kardeşlerimiz oradan dönene kadar nöbetlerimize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yazıcılar: Sessiz Kalma Lüksümüz Yok

Genç Dergisi Editörü Süleyman Ragıp Yazıcılar, Gazze için daha büyük hareketlerin gerekli olduğunu belirterek, eylemde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. "Bu kadar acının yaşandığı bir dünyada sessiz kalma, görmezden gelme, umursamama lüksümüz yok" dedi.

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48...

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürmesi planlanan "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi ikinci gününde sürüyor. Eylemde Open Rafah Üyesi Namık Kemal Özeroğlu, açıklama yaptı.

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48...

Open Rafah grubu üyeleri öncülüğünde, Mısır'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen ve 48 saat sürmesi planlanan "Gazze İçin Nöbete Davet" eylemi ikinci gününde sürüyor. Eylemde Open Rafah Üyesi Namık Kemal Özeroğlu, açıklama yaptı.

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