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İstanbul'da Gazzeli Öğrenciler İçin 'Kardeşlik Buluşması' Gerçekleştirildi

İstanbul'da Gazzeli öğrenciler ve aileleri için düzenlenen 'Kardeşlik Buluşması' programı, eğitim camiasının destekleriyle gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 13:39
İstanbul'da Gazzeli Öğrenciler İçin 'Kardeşlik Buluşması' Gerçekleştirildi

İstanbul'da Gazzeli Öğrenciler İçin 'Kardeşlik Buluşması' Gerçekleştirildi

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrenciler ve aileleri için anlam dolu bir etkinlik düzenlendi. 'Kardeşlik Buluşması' programı, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde, Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Gazzeli misafirler katıldı.

Gözlerdeki Umut

Programda konuşan Yentür, Gazze'den gelen çocukları İstanbul'da misafir etmenin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade ederek, bunun Türk milletinin vicdani ve insani sorumluluğu olduğunu vurguladı. Yentür şunları belirtti: "Bu topraklar tarih boyunca mazlumun sığınağı, yetimin yurdu olmuştur. Onların gözlerindeki umudu yeniden yeşertmek için elimizden geleni yapacağız. İstanbul'umuz, merhametin, dayanışmanın, kardeşliğin başkentidir. Şehrimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de zulme karşı duranların, mazluma kucak açanların evidir. Gazzeli yavrularımızı bir gönül halkasına dahil ettik. Onları bağrımıza bastık. Gazzeli evlatlarımızın gözlerine neşe, seslerine cesaret, kalplerine umut olmak için buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz."

Kültürel Paylaşımlar

Etkinlikte, Gazzeli öğrenciler şiirler okudu ve Filistin'e özgü ezgiler seslendirdi. Türk öğrenciler ise Filistin kültürüne ait geleneksel Dabke halk oyununu icra ettiler. Yiyeceklerin yanı sıra, bu kültürel paylaşımlar katılımcılar için anlamlı bir deneyim sundu.

Yöresel Lezzetler

Buluşma, Filistin mutfağına özgü yöresel lezzetlerin misafirlere ikram edilmesi ile sona erdi. Bu etkinlik, Gazzeli öğrencilerle Türk öğrencilerin bir araya gelerek kardeşlik duygularını pekiştirdiği unutulmaz bir anıya dönüştü.

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye getirilen Gazzeli...

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrenciler ve aileleri için "Kardeşlik Buluşması" programı gerçekleştirildi. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Gazzeli misafirler katıldı.

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye getirilen Gazzeli...

İstanbul'da, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle Türkiye'ye getirilen Gazzeli öğrenciler ve aileleri için "Kardeşlik Buluşması" programı gerçekleştirildi. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Gazzeli misafirler katıldı.

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