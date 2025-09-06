İstanbul'da Gazzeli Üniversite Öğrencileri Buluştu

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, yeni öğretim yılı öncesinde kentte eğitim gören Gazzeli üniversite öğrencilerine yönelik bir program düzenlendi. Etkinlik, Fatih'teki İlim Yayma Vakfı Genel Merkezinin bahçesinde gerçekleştirildi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Yentür: Gazze'deki insani krize dikkat çekti

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, açılış konuşmasında Gazze'de yaşanan insani kriz için artık söylenecek sözün kalmadığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Gazze konusunda Allah bizleri imtihana çekerse işimiz gerçekten çok zor. Bu yaşananlar, din savaşının ötesinde, içinde zerre vicdan, merhamet ve insanlık olan birinin yapacağı bir olay değildir. Hukuk garabetinin olduğu ve dünyaya birçok sözleşmeyi sunan sözde gelişmiş devletlerin ne kadar zalim olduklarına tanıklık ediyoruz."

Yentür, Filistin coğrafyasının ümmetin en yaralı ve mahzun köşesi olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Gazze, bize çok yakın ama bir yandan da çok uzak. Daha fazlasını yapabiliriz. İnsan, neyi düşünürse o gerçekleşir. Biz inanıyoruz ki Kızıldeniz'e ilk adımı Hazreti Musa atmasaydı, Kızıldeniz ona yol olmazdı. Gazze için de aynı inanmışlık ve teslimiyet içindeyiz."

Yentür, eğitimcilerin, anne ve babaların özü ve sözü sağlam nesiller yetiştirmesi gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Gördük ki tek başına akıl ve teknoloji, bu insanlığa felaket getiriyor. İnsanı yaratan Cenabıhakk'ın vermiş olduğu vicdanı, aklı, merhameti ve adaleti önde tutarsak ancak o zaman bu dünya insanlar için güzelleşir. Gazzeli kardeşlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Onlarla beraber aynı sofrada oturmaktan da büyük mutluluk ve keyif alıyoruz. Görüyoruz ki Gazzeli kardeşlerimizde de büyük bir vakar var. Onlarda duruş, direniş ve inanmışlık var. Kutlu geleceğin tohumları kardeşlerimiz olacak."

İlim Yayma Vakfı'ndan destek mesajı

İlim Yayma Vakfı Genel Müdürü İdris Tankut Küsmezer, Gazzeli öğrencileri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyledi ve Filistin'i kendilerinden ayrı tutmadıklarını vurguladı. Küsmezer, durumun önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Dünya, değişik bir zamandan geçiyor. İyiliğin ve kötülüğün savaşının en zahir olduğu bir dönemdeyiz. Savaş, sadece şeytanın ve Ademoğulları'nın arasında geçiyor. Bu mücadelede biz elimizden geldiğince gayret ediyoruz."

Küsmezer, Filistin davasının bütün İslam ümmetinin davası olduğunu belirterek ekledi:

"Bir Müslüman'ın bir uzvu acıdığı zaman bir bütün olarak hissediyorsa biz de Müslümanlar olarak ecdadımızdan bugüne nerede zulüm varsa acısını hissediyoruz. Zulmü engellemeye gayret ediyoruz. Bu savaş Müslümanların dünyayla olan savaşı."

