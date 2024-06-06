İstanbul’da güncel baraj doluluk oranları İSKİ tarafından açıklandı: Yüzde 77 seviyesine geriledi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul barajlarındaki güncel durumu kamuoyu ile paylaştı. İSKİ, yağışların da etkisi ile bir dönem yüzde 85 seviyelerine kadar yükselmiş olan barajlardaki doluluk oranlarında düşüş yaşanmaya başladığını ve güncel verilere göre baraj doluluk oranının yüzde 77.97’ye düştüğünü duyurdu.

İSKİ, dün (5 Haziran) İstanbul barajlarındaki doluluk oranını yüzde 79.51 olarak duyurmuştu. Bugün ise bu oranın yüzde 77.97’ye geriledi.

Güncel verilere göre, İstanbul’da en yüksek doluluk oranına sahip baraj, Ömerli Barajı oldu. En düşük su miktarı ise yüzde 35.86 ile Istrancalar Barajı’nda bulunuyor.