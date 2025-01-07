İstanbul'da Hakim Bilge Işık İçin Tören Düzenlendi

İstanbul'da Hakim Bilge Işık'a Veda Töreni
İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden hakim Bilge Işık için Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde bir tören düzenlendi.
Törene, hakim Işık'ın yakınları ile birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, diğer hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.
Bakıroky Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Anma
Törende bir konuşma yapan Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, "Merhume hakim hanım ile vedalaşmak ve helalleşmek için bir araya geldik" dedi. Üzüntüsünü dile getiren Tırıl, "Evvelki yaşamında evrensel ahlak kurallarına, insanlık onuruna ve inancına uygun yaşamıştır"Tırıl, onun anısının her zaman yaşatılacağını belirterek, "Bize onurlu, şerefli bir isim ve manevi hatıra bırakmıştır" ifadelerini kullandı. Işık'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Tırıl, merhum hakime hanım için nurlar içinde yatmasını temenni etti. Işık'ın cenazesi, dualar eşliğinde Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne kaldırıldı. İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden hakim Bilge Işık için tören düzenlendi. Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene, hakim Işık'ın yakınları ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı. İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden hakim Bilge Işık için tören düzenlendi. Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene, hakim Işık'ın yakınları ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.
Işık'ın cenazesi, dualar eşliğinde Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'ne kaldırıldı.
İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden hakim Bilge Işık için tören düzenlendi. Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene, hakim Işık'ın yakınları ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.
İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden hakim Bilge Işık için tören düzenlendi. Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde düzenlenen törene, hakim Işık'ın yakınları ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.