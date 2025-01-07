İstanbul'da Hakim Bilge Işık İçin Tören Düzenlendi

İstanbul'da Hakim Bilge Işık'a Veda Töreni

İstanbul'da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden hakim Bilge Işık için Bakırköy Adalet Sarayı'nın bahçesinde bir tören düzenlendi.

Törene, hakim Işık'ın yakınları ile birlikte İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, başsavcıvekilleri, diğer hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Bakıroky Adalet Komisyonu Başkanı'ndan Anma