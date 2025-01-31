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İstanbul'da Hava Kirliliği Yükseliyor: Uzmanlardan Önemli Uyarılar

İstanbul'da yüksek basınç nedeniyle hava kirliliği artarken, uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Kirleticilerin etkisi ve trafik kaynaklı sorunlar ön planda.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:13
İstanbul'da Hava Kirliliği Yükseliyor: Uzmanlardan Önemli Uyarılar

İstanbul'da Yüksek Basınçla Boğulan Hava Kalitesi

İstanbul, yüksek basınç koşulları nedeniyle kirletici maddelerle boğulurken, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Kuzu, bu durumda kirleticilerin yer seviyesinde hapsedilerek atmosfere yükselemeyeceğini vurguladı ve bunun hava kirliliğine yol açtığını belirtti.

Kirliliğe Sebep Olan Etkenler

Nüfus yoğunluğu, çarpık kentleşme ve fosil yakıt kullanımındaki artış gibi faktörlerin yanı sıra, endüstriyel tesisler, trafik yoğunluğu ve orman yangınları hava kirliliğini artıran nedenler arasında yer alıyor.

Küresel Hava Kalitesi Raporu

IQ Air'in hazırladığı 2023 raporuna göre, Bangladeş, metreküp başına 79,9 mikrogram PM2,5 konsantrasyonu ile en kirli ülke oldu. Türkiye ise 20,3 mikrogram ile 44. sırada bulunuyor. Dünyada her yıl 4 milyondan fazla insanın PM2,5 kaynaklı hastalıklardan öldüğü belirtiliyor.

İstanbul'un Durumu

İstanbul'un 2022'de metreküp başına ortalama PM10 kirliliği 38,41 mikrogram olarak ölçüldü. Hava kalitesi izleme istasyonlarında yapılan değerlendirmenin sonuçlarına göre, özellikle Sultangazi, Esenyurt ve Mecidiyeköy en yüksek hava kirliliğine sahip bölgeler arasında gösteriliyor.

Meteorolojik Koşullar ve Hava Kalitesi

Prof. Dr. Kuzu, hava kirliliğinin kaynaklarını sabit ve hareketli emisyonlar olarak iki gruba ayırarak, emisyonlardaki değişimlerin yıl içinde ufak dalgalanmalar gösterdiğini ifade etti. Ayrıca, yüksek basınçta kirleticilerin atmosfere karışmasının zorlaştığını belirtti.

Maske Kullanımı ve Tavsiyeler

Hava kirliliğinin solunum yolu rahatsızlıklarına neden olabileceğine dikkat çeken Kuzu, vatandaşların hava kalitesi indeksini takip etmelerini ve kötü hava koşullarında maske takmalarını önerdi. Ayrıca, trafik yoğunluğunun azaltılması ve elektrikli araç tercihinin arttırılması gibi çözümlerle hava kirliliğinin önlenebileceğini vurguladı.

Gelecekteki Hava Kalitesi Beklentileri

Gelecek haftada beklenen yağmurların kirleticilerin yeryüzüne düşmesine yardımcı olacağını ifade eden Kuzu, İstanbul'daki hava kalitesinin meteorolojik şartlara bağlı olarak devam edeceğini vurguladı.

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