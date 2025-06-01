İstanbul'da 'Her Adım Gazze ve Kudüs İçin' Yürüyüşü Düzenlendi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüşü, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yıl dönümünde gerçekleştirildi. Yürüyüş, Gazze'deki insani durum hakkında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi ve binlerce vatandaşın katılımıyla Fatih Camisi'nde toplandı.

Küçük büyük birçok örgütün temsilcilerinin bulunduğu yürüyüşte katılımcılar, "Katil İsrail, Filistin'den defol" ve "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları attı. Ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyen kalabalık, "Gazze için susma", "Mavi Marmara onurumuzdur" yazılı pankartlar taşımaktaydı.

Yürüyüş, Ayasofya Meydanı'nda sona erdi. Burada Kuran-ı Kerim okunduktan sonra söz alan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gazze’ye insani yardım taşıyan Özgürlük Filosu’nun parçası olan Vicdan gemisinin saldırıya uğradığını vurguladı. Yıldırım, "Mavi Marmara für takvim sundurmalı tenzih etti," diyerek bu süreçte elde edilen kazanımlara da dikkat çekti.

Özgürlük Filosu’na dair gelişmeleri aktaran Yıldırım, "Bugün itibarıyla Sicilya'dan bir gemimiz hareket etti. Tunus, Cezayir ve Afrika'nın çeşitli ülkelerinden 1000 araç Mısır'a doğru yola çıkıyor" diye belirtti. Ayrıca, buna ek olarak "Çarşamba günü Türkiye'den Mısır'a uçuş yapılacağını" duyurdu.

Yıldırım, İslam dünyasının liderlerinden daha fazla harekete geçmelerini talep ederek, "İslam dünyasının liderlerini harekete geçirecek bir aksiyon istiyoruz. Gerekirse askeri işbirliği ile Refah Kapısı'na operasyon düzenlenmelidir" dedi. Son olarak, yürüyüş dua ile sonlandırıldı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüşü düzenledi. İHH'nın, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı İsrail'in saldırısını da kınamak amacıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişi, Fatih Camisi'nde toplanarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürüyüşe geçti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının öncülüğünde, İsrail'in Mavi Marmara gemisine saldırısının 15. yıl dönümü dolayısıyla "Her adım Gazze ve Kudüs için" yürüyüşü düzenledi. İHH'nın, Dünya Gıda Programı (WFP) ile Gazze'de yürüttükleri projede çalışan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ağır yaralandığı İsrail'in saldırısını da kınamak amacıyla bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişi, Fatih Camisi'nde toplanarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru yürüyüşe geçti.