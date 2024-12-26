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İstanbul'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobildeki Yolcu Hayatını Kaybetti

İstanbul Maltepe'de İETT otobüsüne çarpan otomobildeki 25 yaşındaki kadın yolcu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 00:24
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 00:24
İstanbul'da İETT Otobüsüne Çarpan Otomobildeki Yolcu Hayatını Kaybetti

Maltepe'de Kaza Sonrası Üzücü Gelişme

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, durağa yanaşan İETT otobüsüne çarpan bir otomobildeki yolcu hayatını kaybetti. Kaza, Maltepe Sahil Yolu Kadıköy istikametinde, İdealtepe Marmaray İstasyonu önünde gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Olayın meydana geldiği sırada, İETT otobüsü, yolcu indirmek amacıyla baca bir süreliğine duraklamıştı. İddiaya göre, aşırı süratle ilerleyen Tarık D. yönetimindeki 34 HJL 022 plakalı otomobil, durakta yolcu indiren otobüse çarptı.

Kaza ihbarı üzerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde, sürücü Tarık D. hafif yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan 25 yaşındaki Neslihan U., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Trafik ve Güvenlik Önlemleri

Kaza sonrası, olay yerine intikal eden polis ekipleri, bölgedeki trafik akışını sağlamak adına yoldaki iki şeridi trafiğe kapattı. Olay yerindeki İETT otobüsündeki yolcular ise kazayı yaralanmadan atlattı.

Çarpmanın ardından hastaneye kaldırılan yaralılar ve kazanın detayları üzerinde çalışmalar devam ederken, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol belediye ekiplerince temizlendi.

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