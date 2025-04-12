İstanbul'da II. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi Gerçekleşti

İstanbul'da II. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi Düzenlendi

İstanbul Valiliği ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle gerçekleştirilen "II. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi", eğitim ve teknoloji camiasının buluşma noktası oldu. Zirvenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi çerçevesinde yapay zeka alanında üretici bir rol üstlenmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Yapay Zeka Eğitimin Geleceği

Vali Gül, zirvede yaptığı konuşmada, "Burada sadece üretim ve tüketim süreçlerini değil, öğrenme ve öğretme süreçlerini de doğrudan etkileyen bir durum var. Türkiye, bu işin üreticisi olmak istiyor," ifadelerini kullandı. Ayrıca, üniversitelerin bu alandaki rolünün önemine dikkat çekti.

Eğitimde Yapay Zeka Odaklı Dönüşüm

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki yetkinliklerini artırmaya yönelik somut adımlar attıklarını belirtti. Eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen yapay zekanın, kişiselleştirilmiş öğrenme yöntemlerini güçlendirdiğini vurguladı. Yentür, "İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak insan merkezli teknoloji dönüşümü hedefliyoruz," dedi.

2023-2024 Eğitim Yılı Planları

Yentür, 2023-2024 eğitim öğretim yılı içinde İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsünde Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji ağırlıklı İTÜ Anaokulu'nun açılacağını ve ilerleyen yıllarda 39 ilçede benzer programların hayata geçirileceğini duyurdu.

Yapay Zeka Politika Belgesi

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Mustafa Canlı, Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı'nın hazırlandığını ve birkaç ay içinde yayımlanacağını bildirdi. "Tüm paydaşlarımızla beraber eğitimde yapay zekanın dönüştürücü gücünü Türkiye'de nerelerde uygulayabileceğimizi belirleyeceğiz," dedi.

İTÜ Rektöründen Vurgu

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, teknolojinin faydasını artırmak için insan kaynağına yatırım yapmanın gerekliliğini vurguladı. Türkiye'nin yapay zeka alanında geri kalmaması gerektiğini belirten Mandal, bu alandaki yetkinliğin artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Zirve Detayları

Zirve, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Oda Orkestrası'nın müzik dinletisiyle başladı. Zirvede eğitim alanında görev yapan öğretmenler ile yapay zeka uzmanlarının buluşması hedeflendi. Eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren birçok kurum da projelerini ve yeniliklerini sergiledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde "II. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, İTÜ Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşma yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğinde "II. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi. İstanbul Valisi Davut Gül, İTÜ Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşma yaptı.