İstanbul'da İkinci Dalga Şike ve Bahis Operasyonu: 37 Şüpheli Sağlık Kontrolünde

İstanbul merkezli ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda 37 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi

Bayrampaşa'da sağlık kontrolü, ardından adliyeye sevk

İstanbul merkezli 16 ilde yürütülen ikinci dalga şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 37'si, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, futbolda bahis soruşturması kapsamında 5 Aralık Cuma günü yeni bir operasyon için talimat verildi. Operasyonları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gerçekleştirdi.

Operasyon kapsamında adı geçen kişiler arasında Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe futbol takımı kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı iddia edilen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ile TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük yer aldı.

İlk açıklamalarda 27'si futbolcu, 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği; operasyonlarda 38 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca 5 şüphelinin yurt dışında olduğu ve gözaltına alınan 38 şüpheliden 37'sinin polisteki sorgusunun tamamlandığı kaydedildi.

Hastanedeki işlemler sırasında yorumcu Ahmet Çakar'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sağlık kontrolü tamamlanan zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

TFF ÜST KLASMAN HAKEMİ ZORBAY KÜÇÜK