İstanbul'da İlham Veren Adımlar Buluşması Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'İlham Veren Adımlar Buluşması' etkinliğini düzenledi.

Yayın Tarihi: 07.03.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 16:16
İstanbul'da İlham Veren Adımlar Buluşması Gerçekleşti

İstanbul'da 'İlham Veren Adımlar Buluşması' Programı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik olan 'İlham Veren Adımlar Buluşması' programını gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu: Kadınların Güçlenmesi Toplumun Güçlenmesi demektir

Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan programda konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kadınların eğitimde, iş hayatında ve sosyal yaşamda eşit haklara sahip olmasının yalnızca kadınlar için değil, toplumun bütünü için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

İmamoğlu, kadınların iş hayatındaki temsiliyetini artırmak üzere verdikleri mücadeleyle büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek, İBB bünyesinde bugün her kademede güçlü kadınların bulunduğunu kaydetti.

İBB'de Kadınlara Sağlanan Destekler

İmamoğlu, İBB'de kadınlara sağlanan istihdamı anlatarak, “Merkezlerde sağlık, eğitim, kariyer, hukuki danışmanlık, kültür, sanat, spor, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi birçok alanda sunduğumuz hizmetlerle, kadınların hayatın her alanında desteklenmesi, güçlendirilmesi ve psikolojik açıdan sağlıklı bir kent yaşamı sürdürmesine katkı sunuyoruz.” dedi.

Kadınların eğitimi, istihdamı ve eşit haklarla yaşama katılımının Türkiye için daha güçlü bir gelecek vaadinde bulunduğunu ifade eden İmamoğlu, “Kadının gücü toplumun gücüdür.” sözleriyle bu konudaki inancını dile getirdi.

Etkinlik, söylenen şarkılar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı tarafından...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İlham Veren Adımlar Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı tarafından...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Vakfı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "İlham Veren Adımlar Buluşması" programına katılarak konuşma yaptı.

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