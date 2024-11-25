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İstanbul'da İntihar Eden Şüpheli Kuzenini Öldürdü, Cenazesi Defnedildi

İstanbul'da intihar eden şüpheli Bahtiyar Aladağ'ın öldürdüğü kuzeni Şadan Serdar Büke'nin cenazesi Esenyurt'ta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 17:16
İstanbul'da İntihar Eden Şüpheli Kuzenini Öldürdü, Cenazesi Defnedildi

İstanbul'da intihar eden Bahtiyar Aladağ'ın, kuzeni Şadan Serdar Büke'yi öldürmesinin ardından Büke'nin cenazesi Esenyurt’ta gerçekleştirilen törenle toprağa verildi.

Büke'nin cenaze töreni, Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Camisi'nde ikindi vakti düzenlendi. Törende, Büke'nin ailesi ve yakınları cami avlusunda gözyaşlarına hakim olamayarak acılarını paylaştı.

Cenaze namazının ardından, Büke’nin naaşı Esenyurt Mezarlığı'na götürüldü. İki çocuk babası olan Büke’nin eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Olayın Detayları

Olay, Büyükçekmece Celaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Bahtiyar Aladağ, annesi, babası ve kız kardeşine silahlı saldırıda bulunarak annesi Necmiye ve babası Muhammet Aladağ'ı öldürdü. Kız kardeşi Buket Aladağ ise ağır yaralandı.

Aladağ, ardından otomobile binerek kaçtı ve Avcılar'da bulunan bir kuaförde Mehmet Salih Özsökük'ü de silah ile vurarak hayatını kaybetmesine neden oldu. Daha sonraki durak olarak kuzeni Şadan Serdar Büke'yi hedef aldı ve onu da silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Polis ekiplerinin olaya dair çalışmaları devam ederken, bugün Büyükçekmece Tepekent Işıklar bölgesinde 3 ceset bulundu. Yapılan incelemeler sonrasında cesetlerin Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, kayınvalidesi Türkan Soylu ve 10 yaşındaki oğlu A.A’ya ait olduğu tespit edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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