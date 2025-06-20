İstanbul'da İsrail'in İran’a Yönelik Saldırıları Protesto Edildi

İstanbul'da İsrail'in İran Saldırıları Protesto Edildi

Caferi Alimler Birliği Derneği (CABİR) ile Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezi'nin düzenlediği etkinlikte, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları kınandı.

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin avlusunda cuma namazının ardından bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine sloganlar atarak tepkilerini dile getirdi.

Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dernek adına basın açıklaması yapan Ehet Talan, İsrail'in gözyaşları ve kan üzerine kurulmuş yapay bir devlet olduğunu vurguladı. Talan, ayrıca İsrail’in yıllardır kan ve gözyaşı döktüğünü belirterek, İran'a yönelik saldırının perde arkasında ABD'nin olduğunu dile getirdi.

Talan, “Her zaman haklının yanında olacağız. İran halkı haksızlığa uğramıştır. Dost, kardeş İran İslam Cumhuriyeti'nin bu savaşta zaferi Müslümanların zaferidir,” ifadesini kullandı.

Caferi Alimler Birliği Derneği (CABİR) ile Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezinin düzenlediği etkinlikte İsrail’in İran’a saldırıları kınandı. Küçükçekmece Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin avlusunda cuma namazının ardından toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Caferi Alimler Birliği Derneği (CABİR) ile Zeynebiye Hareketi Gençlik Merkezinin düzenlediği etkinlikte İsrail’in İran’a saldırıları kınandı. Küçükçekmece Halkalı'da bulunan Zeynebiye Camii ve Kültür Merkezi'nin avlusunda cuma namazının ardından toplanan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.