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İstanbul'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

Fatih'te Özgür-Der öncülüğünde toplanan sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Yayın Tarihi: 21.06.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.06.2025 21:07
İstanbul'da İsrail'in Saldırılarına Karşı Protesto Düzenlendi

İstanbul'da Filistin ve İran İçin Protesto

Fatih'te, Özgür-Der öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Saraçhane Parkı'nda, ellerindeki Filistin bayraklarıyla toplanan kalabalık, "Gazze'de insanlık öldürülüyor" yazılı pankart açarak İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Özgür-Der'den Açıklama

Grup adına açıklama yapan Özgür-Der Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Bayram, Filistin halkına karşı Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde iki yıla yakın süredir soykırım icra edildiğini belirtti.

Bayram, "Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonları özendiren, Batı Şeria'da 'yerleşimci' adı verilen işgal sürülerinin yayılımını teşvik eden, Lübnan'a, Yemen'e, Suriye'ye yönelik sürekli bombardımanlara girişen işgal çetesi, nihayet saldırganlığını İran'a da taşımış durumda. 13 Haziran sabahı İran'da nükleer tesisleri ve stratejik merkezleri hedef alan, askeri komuta kademesine ve bilim adamlarına suikastler tertipleyen siyonist çete, kesintisiz biçimde İran'da katliam ve suikast siyasetini sürdürüyor." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran hava sahasını kontrol altına aldıklarını ve ülkenin dini liderini öldürmeyi planladığını açıkça ifade ettiğini kaydeden Bayram, İsrail'in, her fırsatta İran'da rejim değişikliği hedeflediğini ilan ettiğini belirtti.

Bayram, ABD ve İsrail'in, İran'ın ya da bir başka ülkenin nükleer silah sahibi olamayacağını iddia etmeleri ve bunu engellemek adına yıkıcı saldırılara girişmelerinin açık korsanlık olduğunu vurguladı ve "Tüm bu saldırganlığın, hukuksuzluğun 'İsrail'in kendini savunma hakkı' adıyla meşrulaştırılmaya çalışılması ise ikiyüzlülük ve sahtekarlıktır." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Fatih'te Özgür-Der öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin...

Fatih'te Özgür-Der öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

Fatih'te Özgür-Der öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin...

Fatih'te Özgür-Der öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Filistin ve İran'a yönelik saldırılarını protesto etti.

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