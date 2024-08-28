İstanbul'da Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Semineri Yapıldı

İstanbul'da Geleneksel Okçuluk Buluşması

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" semineri, her iki ülkenin geleneksel okçuluk tekniklerini tanıtmayı hedefliyor.

SOAC Sanat Danışmanlığı ve Küratörlüğü ile geleneksel Türk okçuluğu grubu Tirendaz, diplomat ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Kampüsü'nde bu önemli semineri gerçekleştirdi. Etkinlik yarın da devam edecek.

Konuşmalar ve Açılış

Programın açılışında konuşan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yiğit Yılmaz, kültürel etkinliklerin Türkiye ve Japonya arasındaki iş birliğini artırmasını umduğunu belirtti ve ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi de açılışta organizatörlere teşekkür ederek, okçuluğun her iki ülkede de köklü bir spor dalı olduğuna dikkat çekti. Kasahara, Türk milli sporcu Mete Gazoz'un elde ettiği başarıları kutlayarak, diplomatik ilişkilerin 100. yılına atıfta bulundu.

Seminerin Detayları

Seminerin önemli isimleri arasında Tsukuba Üniversitesi'nden Dr. Matsuo Makinori, Tokyo Üniversitesi'nden Dr. Nagaşima İku, Tirendaz kurucusu Dr. Murat Özveri, Mimar Sinan Üniversitesi'nden Doç. Dr. Jale Özlem Oktay Çerezci ve Nişantaşı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hülya Tezcan yer aldı.

Dr. Matsuo, "Japon Okçuluğu, Japon Yayı, Oku ve Okçuluk Ekipmanı" başlıklı sunumunda, Japon geleneksel okçuluğunun gelişiminden bahsetti. Dr. Nagaşima ise "Japon Askeri Tarihi" sunumuyla okçuluğun askeri tarih içerisindeki yerini ele aldı.

Dr. Özveri, Türk ve Japon okçuluğunun benzerliklerini vurguladı. Çerezci de, Türk topluluklarının kültür ve sanatındaki ok ve yay sembollerinin önemine dikkat çekti.

Etkinliklerin Devamı

İki gün sürecek olan etkinlik, yarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cebeci Spor Kompleksi'nde ok atış gösterisi ile sona erecek.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.

İstanbul'da düzenlenen "Japon ve Türk Geleneksel Okçuluğu Buluşması" seminerinde iki ülkenin geleneksel okçuluk teknikleri ele alındı.