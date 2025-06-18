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İstanbul'da Kaçak Çanta ve Saat Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerle birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.06.2025 12:22
Güncelleme Tarihi: 18.06.2025 12:25
İstanbul'da Kaçak Çanta ve Saat Operasyonu: 3 Gözaltı

İstanbul'da düzenlenen büyük bir operasyonda, ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatler ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar sonucu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Yürütülen istihbari ve saha çalışmaları neticesinde, dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin kaçak yollardan yurda sokulacağı bilgisine ulaşıldı. Şişli ve Beyoğlu’ndaki 2 iş yerine düzenlenen operasyon, kaçakçılık suçlarıyla mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.

Yapılan aramalarda, tahmini piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 2 bin 180 çanta ve 435 saat ele geçirildi. Bu bulgular, kaçakçılıkla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha ortaya koydu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi...

İstanbul'da ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

İstanbul'da ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi...

İstanbul'da ünlü markalara ait kaçak çanta ve saatlerin ele geçirildiği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildi.

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