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İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonla 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edilerek serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 11:26
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 11:46
İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Kaçak İlaç Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, 72 bin 761 adet kaçak ilaç ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

Operasyonun Ayrıntıları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasaklı ilaçların tedarik edilip piyasaya sürüleceğine dair bilgi aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucu, kaçak ilaçların Fatih ilçesinde bir ikamet adresinde depolandığı belirlendi.

Gözaltı ve Ele Geçirilen İlaçlar

Yapılan operasyonda, belirlenen adrese baskın düzenlendi ve 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, kanser, diyabet ve böbrek hastalıklarının tedavisinde kullanılan, piyasa değeri toplamda 150 milyon lira olarak değerlendirilen 72 bin 761 kaçak ilaç bulundu.

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği, burada adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldıkları bildirildi.

İstanbul'da, çok sayıda kaçak ilaç ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste...

İstanbul'da, çok sayıda kaçak ilaç ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 150 milyon lira olduğu değerlendirilen kanser, diyabet ve böbrek hastalıklarının tedavilerinde kullanılan 72 bin 761 kaçak ilaç ele geçirildi.

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