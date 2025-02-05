İstanbul'da Kaçak Midye Avcılığına Baskın: 4 Gözaltı

İstanbul'da Kaçak Midye Avcıları Yakalandı

İstanbul'un Beylikdüzü sahil kesiminde dün gece kaçak midye avcılığı yapan 4 şüpheli, güvenlik ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Kovalamaca ve Gözaltı Süreci

Sahil güvenlik ekipleri, Marmara Denizi'nde bir süredir izledikleri midye avcılarını tekneyle tespit etti. Ekiplerin "dur" ihtarına rağmen, şüpheliler kaçmaya çalıştı.

Tekneyle Büyükçekmece Güzelce mevkisine doğru kaçan şüpheliler, polisin karadan yaptığı takiple kısa sürede durduruldu. Olay esnasında polis hava ateşi açarak vatandaşların güvenliğini sağlamaya çalıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerin A.G, M.G, E.G ve F.A. olarak belirlendiği ifade edildi. Ayrıca, kovalamaca sırasında yaşanan anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Kaçak midye avcılığı ile mücadele kapsamında, güvenlik güçlerinin benzer operasyonlarına devam edeceği bildirildi.