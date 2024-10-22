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İstanbul'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 6 Gözaltı

İstanbul Bahçelievler'de kaçak silah operasyonunda 6 kişi yakalandı, çok sayıda silah ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:42
İstanbul'da Kaçak Silah İmalatı Operasyonu: 6 Gözaltı

İstanbul'da Kaçak Silah İmalatı ve Ticaretine Yönelik Başarılı Operasyon

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, kaçak silah imalatı ve ticareti yapan 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan baskın sonucunda çok sayıda silah ve bu silahlara ait malzemeler ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, illegal silah imalatı, sevkiyatı ve ticareti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bahçelievler'de bir atölyeye operasyon düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sırasında, kurusıkıdan ateşli silaha çevrilmiş 41 silah ve bunlara ait şarjörler, 17 adet Glock marka silah ile şarjörleri, Baretta marka 11 tabanca ve şarjörleri, bir otomatik tabanca ve iki şarjörü, 1300 kurusıkı tabanca gövdesi ve sürgüsü, 3240 adet açık uçlu namlu, 290 şarjör, 540 kurusıkı silah, 20 poşet içerisinde çok sayıda irca mili ve yayı ile 5 poşet içerisinde şarjör alt kapakları ele geçirildi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürülerek sorgulandı. Şüphelilerin, uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma ve kullanma, hakaret, kumar oynanması için yer sağlama, tehdit, yaralama gibi suçlardan sabıkalarının olduğu belirlendi.

Bahçelievler'de kaçak silah imalatı, sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına...

Bahçelievler'de kaçak silah imalatı, sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bahçelievler'de kaçak silah imalatı, sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına...

Bahçelievler'de kaçak silah imalatı, sevkiyatı ve ticareti yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

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