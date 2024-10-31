DOLAR
34,24 0,13%
EURO
37,27 -0,05%
ALTIN
3.059,01 0,38%
BITCOIN
2.476.482,82 0,49%

İstanbul'da Kadın Doktora Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı

İstanbul'da bir hasta yakını, kadın doktoru darbederek tutuklandı. Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürü, şiddetle mücadele sözü verdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:34
İstanbul'da Kadın Doktora Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı

İstanbul'da Kadın Doktora Saldırı

İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde, bir hasta yakınının kadın bir doktora makas ve su ısıtıcısıyla saldırdığı iddiasıyla ilgili olarak zanlı tutuklandı.

Olayın Detayları

Hastanede görevli kadın doktor, hasta yakını tarafından odasına kilitlenerek darbedildi. Saldırı sonrası, gözaltına alınan F.E.S. ilk olarak serbest bırakıldı ama Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Daha sonra, şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddete toleransımız yok" ifadesine yer verdi. Ayrıca, sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden Mesaj

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Güner, "Her bir sağlık çalışanı, toplumumuzun sağlığı için büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Bu tür olaylar, hepimizi derinden üzmektedir" dedi.

Olayın Ardındaki Sebepler

Şüpheli F.E.S, daha önce hastanede tedavi edilen çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi almak istemiş, çocuğunun geçmişte yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde ilgilenilmediğini iddia ederek, doktor A.A.A'yı odasına kilitlemiştir. F.E.S, doktoru darbedip ciddi yaralanmalara neden olmuş, toplamda 12 yerinden yaralanan doktor hastanede tedavi altına alınmıştır. Olaydan sonra, güvenlik görevlileri devreye girmiştir.

Olayın Hukuki Süreci

Şüpheli F.E.S. adliyeye sevk edilip, ilk olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine, olayın hukuki süreci devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meksika Anayasa Mahkemesindeki İstifalar
2
Gazze'de Sivil Savunma Ekipleri Çalışamaz Hale Geldi
3
İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy Esenyurt Belediye Başkan Vekili Oldu
4
MSB Basın Bilgilendirme Toplantısı: Terörle Mücadele ve Savunma Faaliyetleri
5
İsrail Ordusunun Batı Şeria'daki Saldırıları
6
Türk Kızılay'dan Anıtkabir Ziyareti
7
İsrail'de İran İçin Casusluk İddiası: İki Kişi Tutuklandı

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor