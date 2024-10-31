İstanbul'da Kadın Doktora Saldıran Hasta Yakını Tutuklandı

İstanbul'da Kadın Doktora Saldırı

İstanbul'daki Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde, bir hasta yakınının kadın bir doktora makas ve su ısıtıcısıyla saldırdığı iddiasıyla ilgili olarak zanlı tutuklandı.

Olayın Detayları

Hastanede görevli kadın doktor, hasta yakını tarafından odasına kilitlenerek darbedildi. Saldırı sonrası, gözaltına alınan F.E.S. ilk olarak serbest bırakıldı ama Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Daha sonra, şüpheli "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şiddete toleransımız yok" ifadesine yer verdi. Ayrıca, sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden Mesaj

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddet olaylarına karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini vurguladı. Güner, "Her bir sağlık çalışanı, toplumumuzun sağlığı için büyük fedakarlıklarla çalışıyor. Bu tür olaylar, hepimizi derinden üzmektedir" dedi.

Olayın Ardındaki Sebepler

Şüpheli F.E.S, daha önce hastanede tedavi edilen çocuğunun sağlık durumu hakkında bilgi almak istemiş, çocuğunun geçmişte yoğun bakımda tedavi gördüğü dönemde ilgilenilmediğini iddia ederek, doktor A.A.A'yı odasına kilitlemiştir. F.E.S, doktoru darbedip ciddi yaralanmalara neden olmuş, toplamda 12 yerinden yaralanan doktor hastanede tedavi altına alınmıştır. Olaydan sonra, güvenlik görevlileri devreye girmiştir.

Olayın Hukuki Süreci

Şüpheli F.E.S. adliyeye sevk edilip, ilk olarak serbest bırakılmıştır. Ancak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itirazı üzerine, olayın hukuki süreci devam etmektedir.