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İstanbul'da Kadın Girişimciler İçin IPARD Eğitim ve Sertifika Programı Düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen IPARD proje hazırlama eğitim programında kadın girişimcilere destek ve hibe fırsatları sunuldu.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:07
İstanbul'da Kadın Girişimciler İçin IPARD Eğitim ve Sertifika Programı Düzenlendi

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan Önemli Proje

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, İstanbul'da düzenlenen IPARD proje hazırlama eğitim ve sertifika programında önemli açıklamalarda bulundu. Antalyalı, 20 bin avrodan 3 milyon avroya kadar olan yatırımlar için yüzde 50'den yüzde 75'e varan hibe destekleri sunduklarını belirtti.

Kadın Girişimciliği Teşvik Ediliyor

Antalyalı, bugüne kadar 13 bin 730 genç yatırımcının destek kazandığını ve 30,9 milyar lira hibe ödemesi yapıldığını, böylece 64,4 milyar lira yatırımın gerçekleştiğini ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile işbirliği protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen program, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımları içeriyor.

Eğitim Programının Detayları

Metin Sabancı Merkezi'nde düzenlenen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ve Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan gibi isimler katıldı. Eğitim öncesinde konuşma yapan Antalyalı, kadın emeğinin her alanda üretimi artırdığına ve TKDK'nın bu süreçteki destekçisine vurgu yaptı.

IPARD Programı ile Kırsal Kalkınma Hedefleniyor

Antalyalı, IPARD programlarının kırsal alandaki girişimciler için önemli bir finansman kaynağı olduğunu ve 2011'den bu yana 25 binden fazla proje uygulandığını belirtti. Yaklaşık 1,8 milyar avro değerinde hibe desteği sağladıklarını ve 2024 yılında İstanbul'u destek kapsamına aldıklarını ifade etti.

Kadınların Önemi Vurgulandı

Antalyalı, kadınların kırsal kalkınma için kritik bir rol oynadığını belirtirken, Türkiye'nin coğrafi olarak geniş olmasına rağmen ancak %3'lük bir alanın kullanılabildiğini vurguladı. Hibe desteklerinin, kadın girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerinde büyük yardımcı olacağı ifade edildi.

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nden Destek

Kadının Statüsü Genel Müdürü Süreyya Erkan, kadınların ekonomik büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri için kritik önem taşıdığını vurguladı. Erkan, kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla 81 ilde yürütülen projelerle 12 binin üzerinde kişiye ulaştıklarını belirtti.

Sonuç ve Sertifikalar

Program sonunda katılımcılara sertifikaları verildi. Bu eğitim ve destek programlarıyla kadınların ekonomik alanda güçlenmelerinin teşvik edilmesine yönelik adımlar atılmaya devam edileceği ifade edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile TKDK arasında kadın...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile TKDK arasında kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında IPARD proje hazırlama eğitim ve sertifika programı gerçekleştirildi. TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, programın açılış bölümünde bir konuşma gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile TKDK arasında kadın...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) ile TKDK arasında kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi ve kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında IPARD proje hazırlama eğitim ve sertifika programı gerçekleştirildi. TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı, programın açılış bölümünde bir konuşma gerçekleştirdi.

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