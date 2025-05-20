İstanbul'da Kamu Yönetimi Denetimi Sempozyumu Gerçekleşti

İstanbul'da Kamu Yönetimi Denetimi Sempozyumu Düzenlendi

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ev sahipliğinde, "Kamu Yönetimi Denetimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu'nun desteğiyle, İÜ, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin Siyasal Bilgiler Fakülteleri işbirliğiyle organize edilen bu önemli etkinlik, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Panelde Önemli Konular Ele Alındı

Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kamu yönetimi denetimine sağladığı katkılara vurgu yaptı. Politika kurullarının işleyişi hakkında bilgi verirken, "Politika kurulu, Cumhurbaşkanına politika ve strateji önerilerinde bulunur. Hem araştırma yapar hem de yerinde gözlem yaparak elde ettiği bilgileri öneriye dönüştürür." ifadesini kullandı.

Karatepe, Türkiye'nin imar alanında yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, "İmar meselesindeki çarpık durum hüzün verici. Mevzuat var ancak denetim sağlanamıyor." dedi.

Yenilikçi ve Teknolojik Yaklaşımlar

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral ise denetimin insana dayandığını belirterek, öğrencilere, "Hayatınızdan kendi denetiminizi asla bırakmayın, geçmişteki hatalar gelecekteki sorunlarınızı oluşturur." şeklinde tavsiyede bulundu.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya Güldiken, kamu yönetiminde denetimin gerekliliğini vurguladı. Dijital dönüşümle birlikte yapay zeka destekli denetim sistemlerinin önem kazandığını ifade eden Güldiken, bu sürecin hukuki ve ahlaki boyutlarının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Denetim Mekanizmalarının Rolü

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Esen, kamu yönetimi denetiminin sadece teknik bir mesele olmadığını, aynı zamanda hukuk devleti ilkesinin teminatı olduğunu söyledi. Sağlıklı işleyen bir denetim mekanizmasının kamu yararına kalıcı politikaların sağlanmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı.

İlerleyen Oturumlar ve Konular

Sempozyum, "Kamu Yönetiminin Denetiminde Geleneksel Usuller: Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Kamu Yönetiminin Denetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" ve "Kamu Yönetiminin Denetiminde Uygulama Deneyimleri: Kurumsal Aktörler, Mevcut Sorunlar ve Geleceğe Bakış" gibi konuların ele alındığı oturumlarla devam etti.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ev sahipliğinde, "Kamu Yönetimi Denetimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulunun desteği, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Siyasal Bilgiler Fakültelerinin işbirliğinde organize edilen sempozyum, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, programa katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ev sahipliğinde, "Kamu Yönetimi Denetimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulunun desteği, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Siyasal Bilgiler Fakültelerinin işbirliğinde organize edilen sempozyum, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, programa katılarak konuşma yaptı.