İstanbul'da Kar Yağışı Devam Ediyor: Yüksek Kesimlerde Şiddetini Artırdı

İstanbul'da Kar Yağışı Etkili Olmaya Devam Ediyor

İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için yaptığı kuvvetli kar uyarısının ardından, kentin birçok noktasında kar yağışının aralıklarla sürdüğünü bildirdi.

Açık Hava Beyazla Kaplandı

Özellikle Anadolu Yakası'nın Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy ve Ümraniye gibi ilçelerinde gün boyu süren yağış, akşam saatlerinde çok daha belirgin hale geldi. Sultanbeyli'de evlerin çatıları, park halindeki araçların üstleri ve bazı sokaklar yoğun kar birikintisiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Trafikte Yoğunluk Oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye mevkisinde etkili olan kar yağışı, sürücülerin yavaş ilerlemesine sebep oldu. Ayrıca, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda araçlar, yağan karın etkisiyle ağırlaşan trafikte zorlanarak ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda da Sultangazi ve Küçükçekmece gibi birçok ilçede zaman zaman kar yağışı etkisini gösterdi. Şehir genelinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.