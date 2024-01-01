İstanbul'da kar yağışı için kesin tarih az önce canlı yayında geldi

2023'ün sonlarına kadar ılıman geçen İstanbul havaları, ocak ortasından itibaren yerini kar yağışına ve buz gibi bir havaya bırakabilir. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarılarına göre, Balkanlar'dan gelen soğuk hava kütlesi nedeniyle İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. Özellikle 10-11 Ocak tarihlerinde Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve İç Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların düşeceği ve Trakya'da 0 derecelere kadar ineceği öngörülüyor.

Prof. Dr. Orhan Şen'den Net Tarih:





"10 gün sonra, yani ocak ayının 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe, cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarısı:





Ülkenin iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu hava beklenirken, Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya, Kırşehir ve Mersin'in batı ilçelerinde aralıklı sağanak yağışlar öngörülüyor. Yağışların Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olabileceği, bu nedenle sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

Hava Durumu Genel Değerlendirmesi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkede hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmadığını ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini beklediğini belirtiyor. Bu dönemde rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Özetle, İstanbul ve çevresinde kar yağışı için hazırlıklı olmakta fayda var, çünkü ocak ayının ortasında bölgeye etkili olması beklenen soğuk hava dalgası ve yağışlar, kışın gerçekten de kendini hissettirebilir.