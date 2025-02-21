İstanbul'da Kar Yağışı Şiddetini Artırıyor: Motosikletler ve Kuryeler İçin Trafiğe Çıkış Yasağı Başladı

İstanbul'da Kar Yağışı Etkisini Artırıyor

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı, kentin yüksek kesimlerinde şiddetini artırarak devam ediyor. Son 2 gündür süregelen bu yoğun yağış, bazı ilçeleri bembeyaz bir örtü ile kapladı.

Karın Keyfini Çıkaran İstanbullular

Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Arnavutköy, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri ve Sultangazi bölgelerinde yağış, vatandaşlara kar sevinci yaşatıyor. Sultangazi ve Küçükçekmece'de bazı vatandaşlar kar yağısı altında halay çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Diğer yandan, Anadolu Yakası'nda da Tuzla, Pendik, Beykoz, Kartal, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde yağış etkisini sürdürüyor. Pendik'te vatandaşlar neşeyle kar topu oynarken, Kartal Yakakent Caddesi'nde kayarak bir kamyonete çarpan otomobilin anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Motosiklet ve Kuryelere Yasak Geldi

Öte yandan, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla birlikte, motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkışına yasak getirildi. Bu karar, özellikle zorlu hava koşulları göz önünde bulundurularak alındı.