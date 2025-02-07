İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Soruşturmasında 20 Tutuklama Talebi

İstanbul'da 20 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçunun önlenmesine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 40 şüpheliden 20'sinin tutuklanmasını talep etti.

Kapsamlı Soruşturma Detayları

Başsavcılığın yürüttüğü bu kapsamlı soruşturmada, Kapalıçarşı'da değerli madenler ve döviz alım satımında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini bankacılık sistemine entegre ettiği iddia ediliyor.

Gözaltına alınan 40 şüphelinin savcılıktaki ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 20 şüpheli için tutuklama kararı talep ederken, diğer 20 şüpheliye ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi. Şüphelilerin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Operasyonun Başlangıcı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdikleri operasyonla, Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 paravan şirket aracılığıyla büyük ölçekli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerini gerçekleştirdiğini saptadı.

Polis, bu yöntemle 9 milyar liralık yasa dışı para dolaşıma girdiğini tespit etti. Eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda, Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö. dahil olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturma kapsamında 3 zanlı daha yakalandı.