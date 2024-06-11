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İstanbul'da kavurucu sıcaklar ve orman yangını riskine karşı AKOM'dan uyarı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, 35 derecenin üzerine çıkacak sıcaklıklar ve artan orman yangını riski konusunda vatandaşları uyardı. Detaylar haberimizde

Yayın Tarihi: 11.06.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 12:08
İstanbul'da kavurucu sıcaklar ve orman yangını riskine karşı AKOM'dan uyarı

AKOM'dan İstanbul için yüksek sıcaklık uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu hafta beklenen yüksek sıcaklıklar ve artan orman yangını riski nedeniyle vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, İstanbul ve yurdun batı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgalarının etkisi altında olduğu belirtildi.

35 Derecenin Üzerinde Sıcaklıklar

AKOM, bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkacağını ve bu bunaltıcı havanın hafta boyunca devam edeceğini bildirdi. Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmamaları gerektiği vurgulandı.

Orman Yangını Riski Artıyor

Açıklamada, sıcak ve kuru hava nedeniyle orman yangını riskinin de arttığına dikkat çekildi. Vatandaşların bu konuda dikkatli olmaları ve olası yangın durumlarına karşı tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şahbaz, geçen hafta etkili olan yağışlı havanın yarın Doğu Anadolu Bölgesi'ni terk edeceğini ve yerini sıcak havaya bırakacağını belirtti.

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Yurt Genelinde Sıcaklıklar Artıyor

Şahbaz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.

Üç Büyükşehirde Hava Durumu

Ankara, İstanbul ve İzmir'de önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklenmiyor. Şahbaz, Ankara'da sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin 8-9 derece üzerine çıkacağını, İstanbul'da ise yarın 32 derece, çarşamba ve perşembe günleri 34 derece olacağını belirtti. İzmir'de ise sıcaklıkların yarın 38 derece, çarşamba ve perşembe günleri 40 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Hafta Sonu Yağışlı Hava Geliyor

Şahbaz, hafta sonunun ardından yurdun yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğini ve bu durumun batı bölgelerinden başlayarak sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesine neden olacağını kaydetti. Ancak bu hafta görülecek sıcaklıkların "Afrika sıcaklıkları" olarak nitelendirilen sıcaklıklardan olmadığını da ekledi.

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