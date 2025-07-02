İstanbul'da Keneler Zararsız 'Rhipicephalus' Türü Olarak Belirlendi

İstanbul'daki Kene Çalışmalarından Önemli Sonuç

İstanbul genelinde son dönemde sıkça görülen kenelerin türü hakkında yürütülen çalışmalar, bu organizmaların zararsız 'Rhipicephalus' türü olduğunu ortaya koydu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen inceleme neticesinde, kene örnekleri laboratuvar ortamında detaylı bir şekilde incelendi.

Sağlık Müdürü'nden Açıklama

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zoonotik hastalıkların takibinin yıl boyunca titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Güner, yaz aylarıyla birlikte kene popülasyonunun arttığını ve bunun da halkta kaygıya neden olduğunu kaydetti.

Kene Popülasyonu ve Önlemler

Doç. Dr. Güner, İstanbul'da kenelerin görünme sıklığının arttığına dikkat çekerek, “Kene ısırmalarından dolayı sağlık kuruluşlarına başvuru sayısı artıyor.” dedi. 2025 yılı itibarıyla 9 bin 445 vatandaşın kene ve kene şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvurduğunu belirtti. Haziran ayında artan sıcaklıklarla birlikte bu sayı 5 binden fazla oldu.

KKKA Riski Yok

Doç. Dr. Güner ayrıca, kene uzmanları tarafından yapılan değerlendirmelerde, İstanbul'da tespit edilen kenelerin Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakası riskine neden olmadığını ifade etti. “Bu kene türü zararsızdır.” dedi.

Kene Isırmalarında Ne Yapmalı?

Kırsal alanlarda ve piknik yerlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Güner, “Pantolon paçalarını çorap içine sokarak kendimizi korumalıyız.” diyor. Kene ısırması durumunda ise, en yakın sağlık kuruluşuna başvurup kenenin çıkarılması için profesyonel destek alınması gerektiğinin altını çizdi.

Vakalar Titizlikle Takip Ediliyor

İstanbul'da 2025'te kene ısırması sonucu KKKA şüphesi taşıyan 67 kişiden alınan örneklerde 10'unda KKKA tespit edildi. Bu hastaların 9'u taburcu edilirken, 1 kişinin tedavisi devam ediyor. Ancak, Güner, bu vakaların İstanbul kaynaklı olmadığını ve hastaların tedavi için başka bölgelerden İstanbul'a geldiklerini duyurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.