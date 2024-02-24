İstanbul’da Kentsel Dönüşümde Büyük Fırsat: İşte Kentsel Dönüşümde Verilecek Destekler ve Şartlar! 10 Maddede Kampanyanın Ayrıntıları

YARISI BİZDEN: İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞLIYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen "Yarısı Bizden" kampanyası, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmayı amaçlayan bu kampanya, vatandaşlara önemli avantajlar sunuyor.

VATANDAŞLARIN KENDİ ARALARINDA ANLAŞMALARI ÖNEMLİ

İstanbul'a özel olarak uygulanacak olan "Yarısı Bizden" kampanyası, hızla dönüşmesi gereken binaları hedefliyor. Bu süreçte vatandaşların kendi aralarında anlaşma sağlamaları gerekiyor. İki seçenek sunulan kampanyada, vatandaşlar ya kendi aralarında anlaşarak ya da yüzde 50+1 oranında inşaat ruhsatı alarak dönüşüm sürecini başlatabilecekler.

VERİLECEK OLAN HİBE DESTEĞİ VE KREDİ İMKANI

Kampanya kapsamında hak sahiplerine önemli destekler sunulacak. Bir konut için 700 bin liraya kadar hibe ve aynı miktarda kredi imkanı sağlanırken, iş yerleri için ise 350 bin liraya kadar hibe ve kredi desteği verilecek. Kredi vadesi 10 yıl olarak belirlenmiş olup, birden fazla konut için kredi alımında herhangi bir sınırlama bulunmuyor.

KREDİ PUAN DURUMLARINA BAKILMAYACAK

Riskli evlerde yaşayan vatandaşlara sağlanacak kredi imkanında gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacak. Kredi geri ödemeleri ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından takip edilecek.

KİRACILARA ÖZEL DESTEK

İnşaat sürecinde kiracılara da destek sağlanacak. Mal sahiplerine, kiracılara ve sınırlı ayni hak sahiplerine bir kereye mahsus olmak üzere karşılıksız 100 bin TL tahliye desteği verilecek.

ÖDEMELERİN HESAPLANMASI VE UYGULANMAYACAK DURUMLAR

Kampanya kapsamında, ruhsat tarihinden itibaren 24 ay geri ödemesiz dönem uygulanacak. Zemin ve plan durumu yeniden inşaat yapımına uygun olmayan parsellerde ise yapılmak istenen inşaat için başka bir parselde kullanılabilecek.

KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI TAKİPTE OLACAK

Kredi geri ödemelerinin takibi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yapılacak olup, yapılmak istenen diğer hususlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı tarafından belirlenecek.