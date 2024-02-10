İstanbul'da kiraya zam talebini kabul etmeyen kiracısını yaralamıştı: Ev sahibi hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı

Kiracısına çatalla saldıran ev sahibine hapis cezası. İstanbul’da kiraya zam istediği genç kadınla tartışan ev sahibi, onu çatalla yaraladı. Mahkeme, sanığı 7 yıl 1 ay hapse mahkûm etti. Sanığın 400 tane evi olduğu belirlendi

İstanbul'da kiraya zam talebini kabul etmeyen kiracısını yaralamıştı: Ev sahibi hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı
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Ev Sahibi Kiracısını Çatalla Yaraladı: 7 Yıl 1 Ay Hapis Cezası Aldı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bir ev sahibinin kiracısını çatalla yaraladığı olayın ardından mahkeme kararını verdi. Ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in, kiracısını çatalla yaralaması sonucu 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı.

Tartışmalı Kira Zammı Olayı Mahkemede

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayda, ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in kiracısını çatalla yaralaması, Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karara bağlandı. Mahkeme, Bilik'i çeşitli suçlardan toplamda 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Olayın detaylarına göre, ev sahibi, kiracısının kira zammını kabul etmemesi üzerine çıkan tartışmada kiracısını çatalla yaralamıştı.

Mahkeme Kararı ve Suçlamalar

Mahkeme, Bilik'i 'silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralama', 'silahla tehdit', 'mala zarar verme', 'cebir suretiyle birden fazla kişiyle konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hakaret' suçlarından cezalandırdı. Diğer sanıklar Nizam Şimşek ve Serdar Ok ise 'birden fazla kişi ile tehdit' suçundan cezalandırıldı.

400 Ev Sahibi Mahkemede İtirafta Bulundu

Duruşmada, sanıklardan Nizam Şimşek'in, ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in 400 ev sahibi olduğunu ve bu evlerin kira toplama işlemlerine katıldığını itiraf ettiği belirtildi. Şimşek, Bilik'in kendilerine kiracısını çıkarma ve evde bulunan kişiyi tehdit etme talimatı verdiğini ifade etti.Olayın ardından yaşanan gelişmeler merakla beklenirken, ev sahibi Mehmet Cengiz Bilik'in verilen cezaya itiraz edip etmeyeceği bilinmiyor. Mahkemenin kararıyla birlikte olayın detayları kamuoyunda geniş yankı buldu.

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