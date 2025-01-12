İstanbul'da Klinik Saldırısında 2 Tutuklama

Esenler'de bir kliniğe düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yakalanan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 16:29
İstanbul'da Klinik Saldırısında 2 Tutuklama

İstanbul Esenler'de Klinik Saldırısına Operasyon

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kliniğe düzenlenen silahlı saldırı sonrası düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 Ocak'ta gerçekleşen olayla ilgili polis, hemen harekete geçti.

Haraç İddiaları ve Saldırı

İş yeri işletmecisi A.K, polise yaptığı açıklamada, iki ay önce kendisini telefonla arayan bir kişinin çete üyesi olduğunu belirterek 50 bin avro haraç istediğini ifade etti. A.K, bu talebi reddettiği için 6 Ocak'ta iş yerinin kurşunlandığını söyledi. Ayrıca, saldırganların kendisine video gönderdiğini ve haraç talebinin 70 bin avroya yükseltildiğini bildirdi.

Polis Operasyonu ve Tutuklamalar

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen baskın neticesinde E.Y. (33), Tanju S. (20), Hakan P. (23) ve Çağdaş K. (17) yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hakan P. ve Çağdaş K., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. E.Y. savcılıktan serbest bırakılırken, Tanju S. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Yapılan saldırıya dair videoların yanı sıra, olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esenler'de kliniğe silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si...

Esenler'de kliniğe silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı
2
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti
3
İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat
6
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi
7
Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı