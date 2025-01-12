İstanbul'da Klinik Saldırısında 2 Tutuklama

İstanbul Esenler'de Klinik Saldırısına Operasyon

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kliniğe düzenlenen silahlı saldırı sonrası düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Menderes Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 Ocak'ta gerçekleşen olayla ilgili polis, hemen harekete geçti.

Haraç İddiaları ve Saldırı

İş yeri işletmecisi A.K, polise yaptığı açıklamada, iki ay önce kendisini telefonla arayan bir kişinin çete üyesi olduğunu belirterek 50 bin avro haraç istediğini ifade etti. A.K, bu talebi reddettiği için 6 Ocak'ta iş yerinin kurşunlandığını söyledi. Ayrıca, saldırganların kendisine video gönderdiğini ve haraç talebinin 70 bin avroya yükseltildiğini bildirdi.

Polis Operasyonu ve Tutuklamalar

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen baskın neticesinde E.Y. (33), Tanju S. (20), Hakan P. (23) ve Çağdaş K. (17) yakalandı. Adliyeye sevk edilen Hakan P. ve Çağdaş K., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. E.Y. savcılıktan serbest bırakılırken, Tanju S. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Yapılan saldırıya dair videoların yanı sıra, olay anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Esenler'de kliniğe silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.