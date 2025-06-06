DOLAR
39,21 0,2%
EURO
44,68 0,6%
ALTIN
4.201,5 0,87%
BITCOIN
4.125.424,6 -4,75%

İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu: Sahil ve Parklar Dolu

İstanbullular, Kurban Bayramı'nda sahil ve parklarda dinlenerek yaz havasının tadını çıkardı.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 18:33
İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu: Sahil ve Parklar Dolu

İstanbullular, Kurban Bayramı’nın ilk gününde güzellikler içinde bir gün geçirdi. Şehir sakinleri bayramın tadını almak için sahil ve parklara akın etti.

Havanın da bahar gibi sıcak olmasıyla birlikte, Bakırköy sahiline gelen ziyaretçiler, arkadaşlarıyla keyifli sohbetler ederken; aileler sıcak havanın tadını çıkardı. Eminönü'nde ise, deniz havası arayanlar için öncelikli durak olan vapur iskelelerinde yoğunluk gözlemlendi.

Tarihi Yarımada ve çevresinde yer alan mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, alışveriş yaparak günlerini değerlendirdiler. Sarayburnu’na gelen yüzlerce kişi, İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasının büyüsüne kapılmadan geçemedi. Bazıları sahilde yürüyüş yaparken, yeşil alanlarda dinlenenler ise gölgelik ağaçların altında serinledi.

Gülhane Parkı’nda da güneşli havanın etkisiyle kalabalık bir ortam oluştu. Aileler zaman zaman banklarda oturarak dinlenirken, gezmenin keyfini çıkardılar. Öte yandan, Kadıköy Suadiye’de çok az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı, bazı vatandaşların ise denize karşı banklarda oturarak keyifli anlar yaşadığı gözlemlendi.

Maltepe’de yer alan Orhangazi Şehir Parkı’nda da vatandaşlar gölgelik alanlarda oturarak dinlendi veya yürüyüş yaparak bayramın tadını çıkardılar.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih...

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih...

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emeklilere ve Memurlara Bayram Müjdesi: Erken Maaş Ödeme Tarihleri Açıklandı!
2
TDV, Burkina Faso'da 35.000 Kurban Hissesini Dağıtacak
3
Muğla’da Kan Donduran Olay: 16 Yaşındaki Oğlu Annesini Katletti!
4
Ardahan Emniyet Müdürü Şener, Şehit Yakınlarını Bayramda Ağırladı
5
Konyaaltı Belediyesi'nden Emeklilere Bedava Hizmet İmkanı: Emekli Kart Duyuruldu
6
AFAD Başkanı Pehlivan, Trabzon'da Selde Kaybolan Aileye Ziyaret Gerçekleştirdi
7
Huzurevi Sakinleri, Kurban Bayramı'nda Geçmişe Dönüş Özlemi Yaşıyor

Devletten Genç Girişimcilere 2 Milyon TL Destek Müjdesi

Güneydoğu Anadolu 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Doğu Anadolu'da Şehirler İtibarıyla Liste

2025 Akdeniz'de Kurban Bayramı Namaz Saatleri: Şehir Şehir Vakitler

2025 Ege Bölgesi Kurban Bayramı Namaz Saatleri Açıklandı

2025 İç Anadolu'da Kurban Bayramı Namaz Saatleri

2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri Karadeniz İlleri

Marmara'da 2025 Kurban Bayramı Namaz Saatleri!

Şanlıurfa'da Bayram Müjdesi: 6-9 Haziran Arasında Ücretsiz Ulaşım

81 İlde Çalışanları Etkileyecek Düzenleme: Nakit Ödeme Dönemi Sona Eriyor

Kadın Şoför İstihdamına Yüzde 95 İndirimli Seyahat Müjdesi

Bayram Müjdesi: Sivas ve Yozgat'ta İhtiyaç Sahiplerine Yardım