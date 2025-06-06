İstanbul'da Kurban Bayramı Coşkusu: Sahil ve Parklar Dolu

İstanbullular, Kurban Bayramı’nın ilk gününde güzellikler içinde bir gün geçirdi. Şehir sakinleri bayramın tadını almak için sahil ve parklara akın etti.

Havanın da bahar gibi sıcak olmasıyla birlikte, Bakırköy sahiline gelen ziyaretçiler, arkadaşlarıyla keyifli sohbetler ederken; aileler sıcak havanın tadını çıkardı. Eminönü'nde ise, deniz havası arayanlar için öncelikli durak olan vapur iskelelerinde yoğunluk gözlemlendi.

Tarihi Yarımada ve çevresinde yer alan mekanları ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, alışveriş yaparak günlerini değerlendirdiler. Sarayburnu’na gelen yüzlerce kişi, İstanbul’un eşsiz Boğaz manzarasının büyüsüne kapılmadan geçemedi. Bazıları sahilde yürüyüş yaparken, yeşil alanlarda dinlenenler ise gölgelik ağaçların altında serinledi.

Gülhane Parkı’nda da güneşli havanın etkisiyle kalabalık bir ortam oluştu. Aileler zaman zaman banklarda oturarak dinlenirken, gezmenin keyfini çıkardılar. Öte yandan, Kadıköy Suadiye’de çok az sayıda kişinin yürüyüş yaptığı, bazı vatandaşların ise denize karşı banklarda oturarak keyifli anlar yaşadığı gözlemlendi.

Maltepe’de yer alan Orhangazi Şehir Parkı’nda da vatandaşlar gölgelik alanlarda oturarak dinlendi veya yürüyüş yaparak bayramın tadını çıkardılar.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.

İstanbullular, Kurban Bayramı'nın birinci gününde sahil ve parklarda vakit geçirmeyi tercih etti.