İstanbul'da Kurban Bayramı İçin Güvenlik Tedbirleri Artırıldı

İstanbul'da Kurban Bayramı Güvenlik Önlemleri

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı tatili süresince şehirde alınacak güvenlik önlemlerini açıkladı. Vali Gül, kentte 18 bin 380 asayiş, 4 bin 104 trafik ve 2 bin 784 motorize ekibin görev yapacağını belirtti.

Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)'nde düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında konuşan Gül, İstanbulluların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için çeşitli önlemler aldıklarını ifade etti.

Trafik Kazalarına Karşı Alınacak Önlemler

Gül, özellikle trafik kazalarının önlenmesinin öncelik olduğunu vurgulayarak, "Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı'nın koordinesinde emniyet ve jandarmamızla birlikte görev yapacak tüm personelimizle sahada olacağız," dedi. Vali Gül, bayram süresince elektronik denetleme sistemlerinin ve radarların aktif olacağını da duyurdu.

Kurban Kesim Yerleri ve Çevresel Tedbirler

Gül, kurban kesimlerinin yalnızca belirlenen alanlarda yapılması gerektiğini belirtti. "Belediyelerimiz kurban kesim yerlerini ilan etti. Tarım İl Müdürlüğü bu yerlerin denetimlerini yapıyor," diyen Gül, "Vatandaşlarımızdan ricamız kurban atıklarını usulüne uygun şekilde bertaraf etmeleridir."

Deniz Güvenliği ve Orman Yangınları

Denizlerde karşılaşılabilecek kazalara da dikkat çeken Gül, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bu süreçte 473 personelle görevinin başında olacağını ve boğulma vakalarının önlenmesi için kontroller yapacaklarını söyledi. Ayrıca, orman alanlarında kontrolsüz piknik yapmanın yasak olduğunu hatırlatarak orman yangınları riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Son olarak, Vali Gül, "Bu bayramı da bir araya gelerek huzur ve güven içinde geçireceğimize inanıyorum" diyerek tüm İstanbulluların bayramını kutladı.

Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Dr. M. H. Nail Anlar, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel katıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul'da alınan Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Eyüpsultan'daki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) düzenlenen emniyet verileri aylık değerlendirme toplantısında, İstanbul'da alınan Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı.