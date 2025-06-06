İstanbul'da Kurban Bayramı Namazı Coşkuyla Kutlandı

İstanbul, bu sabah Kurban Bayramı namazı için dolup taştı. Şehirdeki birçok camide olduğu gibi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Fatih, Süleymaniye, Sultanahmet ve Eyüpsultan camilerinde yoğun katılım gözlemlendi. Bayram namazı için sabah saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar ve turistler, bu kutsal anın tadını çıkardı.

Büyük kalabalıkların oluştuğu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, pek çok kişi uzun kuyruklar oluşturarak içeri girmeyi bekledi. Camiye gelenler arasında hem yerli vatandaşlar hem de yabancı turistler yer aldı. Bazı aileler çocuklarıyla, bazı yabancılar ise geleneksel kıyafetleriyle ziyaretlerini gerçekleştirdi.

Caminin içi, bayram namazı vaktinden önce dolup taşarken, içeride yer bulamayanlar Ayasofya Meydanına geçerek seccadelerini serdi. Namaz sonrası, birçok turist günün anısına fotoğraflar çektirirken, cemaat birbirleriyle bayramlaştı.

Şişli'den bayram namazı için gelen Ali Mutlu, kalabalıklara duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu kalabalığı gördük, neşeliyiz. Rabb'im herkese bu mutluluğu, huzuru nasip etsin inşallah," dedi. Cemaatten Metin Karakaya da, "Bayram namazını Ayasofya Camisi'nde kılmaya geldik. Allah herkese huzur versin," şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde namaz kıldı. Yanında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu vardı. Çıkışta açıklama yapan Gül, kaymakamların ve vali yardımcılarının camilerde vatandaşlarla bayram namazını kıldığını belirtti ve tüm İstanbulluların bayramını kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise bayram namazını Fatih Camisi'nde eda etti ve ardından cami cemaatiyle bayramlaştı.

Namazın ardından, camilerde bayram hutbeleri okundu ve kurban ibadetinin önemi vurgulandı. İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün de Süleymaniye Camisi'nde cemaatle bayramlaştı. Sultangazi'deki camilerde de benzer bir yoğunluk yaşandı.

Bu bayramda, akraba ziyaretleri ve birlikteliğin artırılması vurgulandı, dualarda ise Gazze'ye özel yer verildi.

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi. Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan İstanbul Valisi Davut Gül, namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da (solda) eşlik etti.

İstanbul'daki camilerde Kurban Bayramı namazı yoğun katılımla eda edildi. Bayram namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılan İstanbul Valisi Davut Gül, namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Gül'e İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu da (solda) eşlik etti.