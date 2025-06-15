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İstanbul'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü' Gerçekleştirildi

İstanbul'da düzenlenen 'Küresel Gazze Yürüyüşü', Gazze'deki insani trajedilere dikkat çekmek amacıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 15.06.2025 15:55
Güncelleme Tarihi: 15.06.2025 15:55
İstanbul'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü' Gerçekleştirildi

İstanbul'da 'Küresel Gazze Yürüyüşü' Düzenlendi

İslami Dayanışma Platformu, Gazze'de devam eden insani trajedilere dikkat çekmek ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'ndaki tutumunu protesto etmek amacıyla 'Küresel Gazze Yürüyüşü' düzenledi. Yürüyüş, öğle namazının ardından Bebek'teki Tevfikiye Camisi'nden başlayarak Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğu'na doğru ilerledi.

Katılımcılar Duygularını Paylaştı

Filistin bayrakları taşıyan yürüyüş katılımcıları, 'Yaşasın küresel intifada' yazılı pankartlar açarak, 'Abluka kırılsın, Refah açılsın', 'Aksa Tufanı siyonizmi yenecek' ve 'Filistin halkı yalnız değildir' gibi sloganlar attı. Yolda geçen araçların sürücüleri de korna çalarak yürüyüşü destekledi.

Necmettin Irmak'tan Önemli Mesajlar

Etkinlikte İslami Dayanışma Platformu adına konuşan Necmettin Irmak, çağdaş firavunların gerçekleştirdiği zulümlere dikkat çekti. Mısırlı yetkililere seslenen Irmak, Refah Sınır Kapısı'nın Gazzelilere destek sağlamak için açılmasını talep etti.

Irmak, Gazze'deki direnişi destekleyerek, 'Azgın siyonizm, geldiği noktada mutlaka kaybedecek. Çok yakında yaptıklarının cezasını kendi elleriyle verecekler' şeklinde konuştu. Dualarla sona eren yürüyüşte katılımcılar, Gazze'deki direnişin zaferle sonuçlanması için dualar etti.

Polis, yürüyüş sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İslami Dayanışma Platformunun öncülüğünde Bebek'teki Tevfikiye Camisi'nden Mısır’ın İstanbul...

İslami Dayanışma Platformunun öncülüğünde Bebek'teki Tevfikiye Camisi'nden Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğuna "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı.

İslami Dayanışma Platformunun öncülüğünde Bebek'teki Tevfikiye Camisi'nden Mısır’ın İstanbul...

İslami Dayanışma Platformunun öncülüğünde Bebek'teki Tevfikiye Camisi'nden Mısır’ın İstanbul Başkonsolosluğuna "Küresel Gazze Yürüyüşü" yapıldı.

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