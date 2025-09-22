İstanbul'da KYK kız yurdunda eşyalara zarar: 4 zanlı için tutuklama talebi

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda eşyaya zarar veren 6 kişiden 4'ü, iki suçlamayla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda tadilat sırasında öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiği iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Bunlardan 2'si serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten ekipler, şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildiğini bildirdi. Savcılık, 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheliyi "kamu malına zarar vermek" ve "kamu kurumundaki eşya hakkında hırsızlık" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri sürüyor.

Olay

Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün şikayeti üzerine Cevizlibağ Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olayla ilgili idari soruşturma başlatmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün şikayet dilekçesinin ardından adli soruşturma açarak emniyete suç delillerinin tespiti ve şüphelilerin yakalanması talimatı vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Basın ve sosyal medyada yer alan, İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu'na ilişkin bazı görüntü ve iddialar Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu durum kabul edilemez olup, yurdun hizmete kapalı olduğu, yenileme çalışmalarının sürdüğü ve öğrencilerin bulunmadığı bir dönemde yaşandığı anlaşılmaktadır. Olayla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmış olup, konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Sorumlular hakkında gerekli tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Merkezefendi ve Atatürk Öğrenci yurtlarında görevli iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısının görevden alındığı ve sürece ilişkin idari ile adli işlemlerin titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Soruşturma kapsamında ranzanın altına sosyal medya hesabını yazan O.D. ve yurtta kalan kız öğrenciye mesaj atan H.Ü.'nün Muğla'da, yurtta alkol aldıkları belirlenen S.A. ve M.R.'nin ise Kahramanmaraş'ta gözaltına alındığı bildirildi. Ayrıca soruşturmada 2 şüpheli daha polis ekiplerince yakalanmıştı.

