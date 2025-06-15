İstanbul'da LGS Sınav Heyecanı Başladı

İstanbul'da LGS kapsamındaki merkezi sınav heyecanı dorukta. 188 bin öğrencinin katıldığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için sınavlar, sabah erken saatlerde başladı. Kentteki 581 okulda gerçekleştirilen sınavın ilk oturumu, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor.

Öğrenciler, Bakırköy'deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu gibi okullarda, güvenlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alındı. Yanlarında; fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi, geçerli kimlik kartı, en az iki siyah kurşun kalem, kalemtıraş ve silgi bulundurmalarına izin verilen öğrenciler, görevli öğretmenlerce kontrol edildi.

Sınav günü velilerin de heyecanı gözlerden kaçmadı. Bazı veliler, okul çevresinde yanlarında getirdikleri sandalyelerde otururken, diğerleri araçlarında bekledi. Bekleyenler arasında bulunan Ufuk Enes Günaydın, kardeşinin tüm yıl bu sınav için hazırlandığını belirtip, "Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledik" dedi.

Kızı sınava giren Ayşenur Dağlı ise, "Kızım 2 yıldır emek veriyor. Seçkin bir okulda eğitim görmesini istiyoruz" diyerek, çocuğu için seferber olduklarını ifade etti.

Sınavda yer alan Serpil Berra Dağlı ise, "Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni 2 senedir istiyordum. Gelirse çok mutlu olurum" dedi.

Öğrencilerden Dua Abdellaoui, zorlu bir yılı geride bıraktıklarını, bugün sınavı geçmek için tüm çabalarını ortaya koyduğunu belirtti. "Artık yaz tatilimi yapmak istiyorum" diyen Abdellaoui, hedeflerini netleştirmek için sınavı beklediğini ifade etti.

Öğrenciler, toplamda 90 soru çözecekler. Türkiye saati ile 09.30'da başlayan birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinden 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak ve matematik ile fen bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak, bu oturum için verilen süre ise 80 dakika olacak.

Oturumlar arasında 45 dakikalık bir süre bulunmakta. Öğrenciler bu süre içinde okul bahçelerine çıkarak ihtiyaçlarını giderebilecekler.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu İstanbul'da da başladı. Bakırköy’deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu İstanbul'da da başladı. Bakırköy’deki Emlak Kredi Bankası Ortaokulu'nda sınava girecek öğrenciler, güvenlik kontrollerinin ardından sınıflara yöneldi.