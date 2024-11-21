İstanbul'da Lodos ve Yağmur, Hava Trafiğini Olumsuz Etkilemekte

İstanbul'da Hava Koşulları Uçuşları Zorlaştırıyor

İstanbul'da etkili olan lodos ve yağmur, hava trafiğini olumsuz etkiliyor. Özellikle İstanbul Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar, zorlu koşullar nedeniyle pisti pas geçmek zorunda kaldı.

Uçaklar Hava Alanında Zor Anlar Yaşıyor

Öğle saatlerinde artan rüzgar ve yağış, İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçakların iniş yapamamasına neden oldu. Birçok uçak pisti pas geçerken, bazıları ise havada tur atmak zorunda kaldı. Havada tur atan uçaklar, bu süreçte yakıt kritik seviyelerine girdiğinden, farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Gecikmeler

Öte yandan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da benzer sorunlar yaşadı ve bir süre havada tur attı. Kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler meydana geldi. Ancak, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar şu anda normale dönmüş durumda.

Lakin, olumsuz hava koşulları İstanbul Havalimanı'ndaki hava trafiğini etkilemeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.