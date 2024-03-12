İstanbul'da Mahzen-10 Operasyonu: Suç Örgütü Çökertildi, Elebaşı Dahil 39 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da gerçekleştirilen Mahzen-10 operasyonları kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir organize suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suç örgütünün çökertildiğini ve elebaşı dahil 39 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yapılan operasyonlarda, şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işlediklerinin tespit edildiği belirtildi. Elebaşı Murat Özünlü'nün liderlik ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen Mahzen-10 operasyonları sonucunda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyonlarda toplamda 63 ruhsatsız tabanca, 48 ruhsatsız av tüfeği, 10 kilogram metamfetamin, 13 kilogram skunk, çok miktarda uyuşturucu hap, bonzai ve kubar esrar ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonlarda görev alan jandarma personelini tebrik ederek, "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz." ifadelerini kullandı.