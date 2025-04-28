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İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Mayıs ayı itibariyle İstanbul'daki marketlerde yumurta fiyatlarının düşeceği açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 09:48
İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

İstanbul’da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Son aylarda tüketicinin mutfak bütçesini ciddi şekilde zorlayan yumurta fiyatlarında nihayet beklenen düşüş başladı. Özellikle Ramazan ayı sonrası artış gösteren fiyatlar için müjdeli haber, Yumurta Üreticiler Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon'dan geldi. Mayıs ayı itibariyle yumurta fiyatlarının düşeceği ifade edildi.

İstanbul’da Önemli Toplantı

İstanbul Ticaret Borsası'nın düzenlediği kritik toplantıda, YUM-BİR Başkanı İbrahim Afyon, yumurta fiyatlarındaki düşüşün temel nedenlerini detaylandırdı. Afyon, Ramazan ayı sonlarındaki taleple yumurta fiyatlarının yükseldiğini ancak bu hareketliliğin sona ermesiyle birlikte durumun değişmeye başladığını belirtti. Bayram öncesi yaşanan yoğun talep döneminin ardından arzın arttığı ve ihracatın durmasıyla iç piyasada fiyatların etkilenmesinin beklediği ifade edildi.

İstanbul'da Mayıs İndirimleri: Yumurta Fiyatları Düşüyor!

Yumurta Fiyatları Raftaki Yerini Alacak

YUM-BİR Başkanı Afyon, fiyatlardaki düşüşün hem üretici hem de tüketici tarafına yansımaya başladığını söyledi. Şu anda piyasada en çok tercih edilen large (büyük boy) yumurtaların üreticiden 3,5 liradan çıktığı, marketlerde ise 5,5-6 liraya satılabildiği belirtiliyor. Mayıs ayıyla birlikte bu fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Yumurta Kiloyla mı Satılacak?

Ayrıca, yumurta sektöründe zaman zaman gündeme gelen kilogramla satış konusu da toplantıda ele alındı. Avrupa ülkelerinde yaygın olan bu uygulamanın, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan çalışmalarla gündeme geldiği belirtildi. Ancak vatandaşların şimdilik tane ile yumurta almaya devam edeceği vurgulandı.

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