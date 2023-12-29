İstanbul'da metro seferlerine yılbaşı ayarı

Metro İstanbul, yılbaşı gecesinde bazı metro, tramvay ve teleferiklerin çalışacağını açıkladı. İşte o hatlar...

İstanbul'da metro seferlerine yılbaşı ayarı
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Metro İstanbul, yılbaşı gecesi kentte bazı metro, tramvay ve teleferiklerin faaliyet göstereceğini duyurdu.

metro

Metro İstanbul sosyal medyadan basın açıklamasına göre 31 Aralık'tan 1 Ocak'a kadar M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı,M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı- Hacıosman, M3 Kirazlı-Kayaşehir, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent- Boğaziçi Üniversitesi/ Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı- Dudullu/ Parseller, M9 Bahariye- Olimpiyat metro hatlarında sabah seferleri başlayana kadar devam edecektir.

metro

Açıklamada T1 Kabataş-Bağcılar, T3 Kadıköy-Moda, T4 Topkapı-Mescid-i Selam, T5 Eminönü-Alibeyköy ve F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan tramvay hatları 02:00'e kadar uzatıldı. Ocak ayı itibarıyla İstanbulkart bireysel kullanıcılarına seferler ücretsizdir" bilgisi paylaşıldı.

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