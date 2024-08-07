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İstanbul'da Metrobüs Hattındaki Beyaz Yol Çalışmalarına Ara Verildi

İstanbul'daki Beyaz Yol kaplama çalışmaları, elektrik altyapı onarımları nedeniyle durduruldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 19:47
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 19:47
İstanbul'da Metrobüs Hattındaki Beyaz Yol Çalışmalarına Ara Verildi

İstanbul Metrobüs Hattındaki Beyaz Yol Çalışmalarında Gecikme

İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" kaplama çalışmaları, Avcılar'daki yan yolda devam eden elektrik altyapı onarımı nedeniyle geçici olarak durduruldu.

Bakım Çalışmaları Hakkında Bilgilendirme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan bilgilerde, Avrupa Yakası'nın elektrik şebekesinin önemli bir bileşeni olan Ambarlı-Yenibosna yer altı iletim kablosundaki arızanın tespit edildiği belirtildi. Bu durumu düzeltmek amacıyla Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ekipleri acil bir onarım sürecine girdi.

Açıklamada, metrobüs hattında planlanan "Beyaz Yol" kaplama işlemlerinin, özellikle bölgedeki yoğun trafik nedeniyle şu an için durdurulması gerektiği ifade edildi. TEİAŞ'ın onarım çalışmalarını tamamlamasının ardından kaplama işlemlerine yeniden başlanacağı vurgulandı.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanabilir | İstanbul'daki vatandaşların, bu süreçte ulaşımda aksaklıklar yaşayabileceği ve alternatif güzergahları tercih etmeleri önerilmektedir.

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