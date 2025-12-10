Kırıkkale'de Bahadır Kimya Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı — Vali Makas: "Tamamen kontrol altına aldık"

Kırıkkale'de Bahadır Kimya fabrikasında yangın kontrol altına alındı

Olay ve müdahale

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Bahadır Kimya Fabrikasında öğle saatlerinde başlayan yangın, yaklaşık 10 saat süren yüksek riskli müdahalenin ardından tamamen kontrol altına alındı. Ekiplerin su ve köpükle yaptığı soğutma çalışmalarının sabaha kadar devam edeceği bildirildi.

Vali Mehmet Makas olay yerinde yaptığı açıklamada: "Öğle saatleri itibarıyla Kırıkkale OSB’de başlayan ve an itibarıyla tamamen kontrol altına aldığımız, soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikamızdaki yangın mahallinin tam önündeyiz. Önce şunu belirtmek istiyorum: Çok yüksek riskli bir müdahaleydi. Çünkü kimya sektörü üzerine çalışan bir fabrika olduğu için gerek araç gerekse personel noktasında üst düzey bir çalışma yürütüldü. Yangın tamamen söndürüldü, soğutma çalışmaları ise sabaha kadar sürecek" dedi.

Koordinasyon ve destek

Müdahaleler AFAD Başkanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi koordinasyonunda yürütüldü. Vali Makas, destek veren kurum ve çevre illerin katkısına vurgu yaparak: "Çevre vilayetlerimizin büyük katkısı oldu bize. Koordinasyon, AFAD Başkanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi tarafından sağlandı. Sayın İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda, Sayın AFAD Başkanımızın koordinasyonunda ekipçe bir çalışma gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Personel ve araç sayısı

Vali Makas, yalnızca yangın söndürme faaliyetlerinde görevli ekip sayısını paylaşarak, "An itibarıyla sabahtan bu yana 262 personel ve 52 araçla müdahale ettik. Özellikle belirtiyorum; bu verdiğim rakamlar yalnızca yangın söndürme üzerine görevli itfaiye söndürme personeline aittir. Bunun dışında sağlık personelimiz, UMKE, Kızılay, emniyetimiz, jandarmamız ve diğer paydaş kurumlarımızdan toplamda yaklaşık 200 personel daha görev yaptı. Böylece 462 personelle müdahale etmiş olduk" dedi.

Teknoloji ve destek iller

Makas, müdahalenin etkinliğini artırmak için ilk kez termal dronlar ve kule sistemiyle sıcaklık tespiti yapıldığını belirtti. Ankara başta olmak üzere Çankırı, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Sivas, Samsun, Kayseri ve Kayseri OSBden itfaiye ile AFAD ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Vali Makas'tan teşekkür

Vali Makas sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayın İçişleri Bakanımızın şahsında, AFAD Başkanımıza, ilgili bakan yardımcımıza, AFAD başkan yardımcımıza teşekkür ediyorum. Çevre illerden gelen tüm itfaiye ve AFAD teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Millî Savunma Bakanlığına da teşekkür ediyorum; burada hem MKE itfaiye teşkilatını hem de Mühimmat Garnizon Komutanlığının şoförlerini kullanmış olduk, büyük destek verdiler. Çok riskli, çok tehlikeli bir yangını sıfır zayiatla tamamladık. Alın teriyle rızık peşinde koşan 70 işçi kardeşimizin birinin bile burnu kanamadan tahliyesi bizim için en büyük tesellidir. Devletimizin tüm kurumlarıyla gösterdiği güçlü dayanışma, yangının büyümeden kontrol altına alınmasında etkili olmuştur".

KIRIKKALE’DE KİMYA FABRİKASINDA ÇIKAN BÜYÜK YANGIN, 10 SAAT SÜREN YÜKSEK RİSKLİ MÜDAHALENİN ARDINDAN TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINDI. VALİ MEHMET MAKAS, TERMAL KAMERALI DRONLARINDA KULLANILDIĞINI BELİRTEREK, FABRİKA YANGININ DA 462 PERSONELİN GÖREV YAPTIĞINI SÖYLEDİ.