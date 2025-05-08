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İstanbul'da Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Sarıyer'de açılışı yapılan Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi, İstanbul'daki 1093. aile sağlığı merkezi oldu.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 16:31
İstanbul'da Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

İstanbul'da Yeni Aile Sağlığı Merkezi Hizmete Girdi

İstanbul, Sarıyer'de yapımı tamamlanan Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen bir törenle açıldı. Törene katılan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Burhan Küçükoğlu, şehirde deprem nedeniyle acil tahliye edilmesi gereken bir aile sağlığı merkezi bulunmadığını duyurdu.

Açılışta Önemli Açıklamalar

Küçükoğlu, merkezde üçer hekim ve aile sağlığı çalışanının görev alacağını belirtti. Bu açılışla birlikte İstanbul'daki 1093. aile sağlığı merkezi hizmete girmiş oldu. Ayrıca, devam eden 17 aile sağlığı merkezi çalışmalarının durumu hakkında da bilgi vererek, 6'sının satın alma işlemlerinin tamamlandığını, 11'inin ise sürmekte olduğunu ifade etti.

Deprem ve Sağlık Hizmetleri

Küçükoğlu, depremin sağlık hizmetleri için kritik bir konu olduğunu ve birinci basamak sağlık kuruluşlarının müstakil yapılar olmalarının avantajını vurguladı. İlçe sağlık müdürlükleri ve belediyelerle iş birliği içinde aile sağlığı merkezlerinin depremselliğinin gözden geçirildiğini kaydetti.

"Acil tahliye etmemiz gereken bir aile sağlığı merkezi tespit edemedik ancak böyle bir durumla karşılaşılması halinde hızlıca müdahale edeceğiz,” diyen Küçükoğlu, riskli binaların yenilendiğini ve mevcut sağlık yapılarının güvenliği için tüm önlemleri aldıklarını ifade etti.

Deprem, sağlık hizmetleri için önemini korurken, İstanbul'da sağlık altyapısının güçlendirilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Sarıyer'de yapımı tamamlanan Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı. İstanbul İl...

Sarıyer'de yapımı tamamlanan Müzeyyen Keçeli Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Burhan Küçükoğlu, burada açıklamalarda bulundu.

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